No Way Home, la recensione

Un ottimo esempio delle produzioni che ci aspettiamo di trovare all'interno di Apple Arcade può essere trovato in questa recensione di No Way Home, un gioco che arricchisce una struttura classica come lo shooter a 360 gradi con ibridazioni più profonde, calando il tutto all'interno di un'ambientazione dotata di un notevole stile. L'immediatezza delle soluzioni di gioco più antiche si trova spesso nelle produzioni mobile, ma quello che conta in questo caso è la notevole aggiunta di freschezza data dalla costruzione del mondo in cui è inserita l'avventura della protagonista Cho, che è raggiungibile solo attraverso un lavoro di pianificazione solida, come quello che può emergere da un titolo destinato al servizio su abbonamento di Apple, unito a una direzione artistica coerente come quelle che si vedono spesso da queste parti. È così che un semplice twin-stick shooter come questo diventa una vera e propria avventura, grazie alla creazione di una lore interessante e un'impostazione più portata all'esplorazione, pur affidandosi a un gameplay fondato sui principi classici del genere.





Il bello è che tutto questo viene raccontato con uno stile 2D fortemente umoristico che dona un notevole carattere al tutto, grazie anche a dialoghi godibili e ottimamente doppiati in inglese. Dopo essere rimasta congelata per 9 milioni di anni a causa di un guasto tecnico alla macchina del gelato di una nave spaziale delle Crociere Economiche, la giovane pilota Cho si ritrova a bordo di una capsula di salvataggio in mezzo allo spazio sconosciuto, dovendo trovare il modo di tornare a casa sul pianeta Terra. Non tutto è perduto: la capsula è in verità una navetta autonoma dotata di cannone e rampino (che può essere stranamente molto utile nello spazio alieno) e la ragazza è una pilota da non sottovalutare (dopotutto ha frequentato l'Accademia di Volo da cui è stata "appena cacciata", come suole ripetere spesso). Ma soprattutto al suo fianco c'è Matey, un droide di accompagnamento fornito dalla compagnia delle Crociere Economiche, che oltre a fornire drink è in grado di fungere da pod di supporto e illustrarci tutto quello che c'è da sapere sul funzionamento della nave e dei vari sistemi di gioco, il tutto in maniera alquanto logorroica ma con un susseguirsi di battute veramente spassose.