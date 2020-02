PS5: il director di Astro Bot Rescue Mission diventa capo del Sony Japan Studio

Con PS5 in arrivo, il director di Astro Bot Rescue Mission è passato nel ruolo di capo del Sony Japan Studio, una notevole promozione per Nicolas Doucet che arriva proprio grazie agli ottimi risultati ottenuti con il gioco per PlayStation VR.



Si tratta di un cambiamento importante che avviene in questi giorni nel Sony Japan Studio, ovvero la divisione di sviluppo interna con base in Giappone, in vista anche dell'arrivo di PS5. Non sappiamo ancora a cosa è passato il precedente responsabile di Japan Studio, ovvero Allen Becker, ma l'informazione sulla promozione di Nicolas Doucet a capo dei team di sviluppo giapponesi di Sony è ormai ufficiale.



Doucet sembra sia particolarmente ferrato nello sfruttamento di nuove tecnologie e modi di giocare, considerando che prima di Astro Bot Rescue Mission, diventato uno dei migliori giochi per PlayStation VR nonché dell'ambito VR in generale, ha lavorato anche su EyeToy: Play 3 e sui progetti Bionicle.



Il Sony Japan Studio potrebbe dunque concentrarsi ulteriormente su PlayStation VR con l'arrivo di PS5, o forse prendere in considerazione anche altre soluzioni di gioco. Nella generazione PS4, il team si è occupato di Knack, Knack 2, Gravity Rush 2 e ha collaborato alla realizzazione di Bloodborne con From Software, The Last Guardian con il Team ICO ed Everybody's Golf.