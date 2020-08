PS5: le terze parti faticano a raggiungere i 4K a 60fps? L'insider Dusk Golem ritratta in parte le sue affermazioni

Rientrate le polemiche che volevano PS5 faticare a raggiungere i 4K a 60fps con i giochi di terze parti, alimentate da alcune rivelazioni dell'insider Dusk Golem. Quest'ultimo pare che abbia dichiarato di aver gonfiato un po' la questione, entrando a gamba tesa nella console war, perché vedeva notizie negative solo contro Xbox Series X. In realtà lo stesso ha negato la cosa, affermando di non aver alcuni interesse a difendere l'una o l'altra piattaforma e in effetti non esistono prove scritte che abbia fatto affermazioni simili.

Inoltre la sua non è una smentita completa come vorrebbero alcuni, ma solo una spiegazione di quanto aveva affermato, che gli è valsa il ban da moderatore del forum Resetera perché effettivamente problematica nel suo insieme.

Interrogato da tanti utenti sulle sue parole, Dusk Golem ha confermato di non avere alcuna competenza tecnica e di riportare solo ciò che gli viene detto da persone interne ai team di sviluppo (è famoso per riportare voci relative alla serie Resident Evil, moltissime delle quali sono poi state confermate come vere).

L'accusa che gli viene mossa non è tanto quella di aver detto cose false, ma di mancanza di verifiche sulle affermazioni riportate. Se vogliamo potremmo muovere le stesse accuse a tutti gli insider videoludici, che di solito si limitato a riportare quanto gli viene spifferato e, a parte rarissimi casi, non hanno alcuna possibilità di controllare l'attendibilità delle fonti. Ciò non toglie che non è corretto dare addosso a una console in questo modo per partito preso (nel caso fosse vero). Certo, se questo principio diventasse valido per tutti, il concetto di console war non esisterebbe neanche, ma non possiamo pretendere troppo.