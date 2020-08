PS5: emerse delle nuove copertine di giochi per la console, tra cui Far Cry 6

Il negozio JB Hi-Fi ha aperto le prenotazioni di alcuni dei giochi in uscita su PS5, pubblicandone le copertine, finora inedite. Tra questi spicca Far Cry 6, il nuovo capitolo della saga di sparatutto in prima persona di Ubisoft. Gli altri due giochi sono: Planet Coaster: Console Edition e Overcooked: All You Can Eat Edition.

In realtà ci sarebbero anche le copertine di Assassin's Creed Valhalla e di Watch Dogs: Legion, ma queste ultime erano già emerse nei giorni scorsi da altre fonti, quindi ha poco senso riportarle.

Prima o poi faremo l'abitudine alle copertine dei giochi per console di nuova generazione, ma per adesso risultano essere una piacevole novità da guardare per rendersi conto della bontà del nuovo design scelto da Sony e Microsoft. Purtroppo oltre alle copertine, le pagine di JB Hi-Fi non riportano informazioni utili, visto che le date d'uscita di tutti i giochi sono dei meri segna posto, a meno che non crediate possibile che arrivino tutti il 31/12/2020.