Marvel's Spider-Man, un deepfake rende protagonisti Tobey Maguire, Willem Dafoe, Kirsten Dunst e Alfred Molina

Un deepfake davvero convincente di Marvel's Spider-Man ha reso protagonisti Tobey Maguire, Willem Dafoe, Kirsten Dunst e Alfred Molina, gli attori dello Spider-Man di Sam Raimi, considerato da molti come il film migliore tra quelli dedicati al personaggio Marvel.

Purtroppo non è possibile utilizzare i suddetti attori nel gioco, quindi dovete limitarvi a guardarli in video. Comunque sia si tratta di un lavoro davvero convincente. Evidentemente i volti degli attori collimano bene con quelli dei personaggi videoludici. In effetti un altro deepfake, che aggiungeva Tom Holland a Marvel's Spider-Man, risultava molto meno riuscito di questo, nonostante la buona qualità raggiunta.

Per il resto vi ricordiamo che Marvel's Spider-Man è un titolo esclusivo per PS4, disponibile ormai da qualche anno. Probabilmente l'espansione autonoma Marvel's Spider-Man: Miles Morales farà parte della line up di lancio di PS5. In realtà la cosa viene data praticamente per certa, anche se manca ancora la conferma ufficiale da parte di Sony (quindi è giusto riportarla al condizionale).