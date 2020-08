The Witcher 3, Triss Merigold torna alla carica nel cosplay di adamilangley

Le certezze della vita sono la morte, le tasse e i cosplay: a proposito di questi ultimi, sarebbe un delitto non proporvene uno a tema videogames nel caldo pomeriggio di oggi, martedì 18 agosto 2020. Infatti ve lo proponiamo, ed è dedicato alla Triss Merigold di The Witcher 3.

A realizzarlo è stata la cosplayer adamilangley, che pubblicandolo su Instagram ha ottenuto facilmente oltre i 7500 Mi piace. "Il fuoco può essere pericoloso" ha commentato, "qual è il vostro personaggio femminile preferito di The Witcher 3?". Non servono presentazioni per il titolo di CD Projekt, né per i suoi protagonisti, maschili o femminili che siano.

Qui di seguito trovate dunque l'immagine del cosplay di Triss Merigold di The Witcher 3: vi piace? Fatecelo sapere con un bel commento in calce all'articolo. Dopo aver dato un'occhiata a qualche altro costume dedicato al mondo dei videogiochi, naturalmente.