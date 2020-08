GeForce NOW, NVIDIA rende disponibile la beta per Chromebook

Solcando le onde del movimentato mare dei servizi di gioco in streaming, NVIDIA continua a guidare GeForce NOW verso nuovi lidi che questa volta hanno la forma dei dispositivi Chromebook.

Su ChromeOS il servizio, accessibile dalle 15.00 di oggi via web app su play.geforcenow.com, è il medesimo disponibile per 5,49 euro al mese dagli altri dispositivi compatibili e consente di giocare in 1080p in streaming ai giochi della propria libreria supportati dal servizio NVIDIA.

Si amplia quindi il potenziale bacino di utenza di un servizio che macina 15 milioni di ore di gioco al mese ed è installato da 4 milioni di utenti che per l'80% non dispongono di una macchina dotata di caratteristiche sufficienti a far girare i titoli che vengono fruiti.

Tuttavia è proprio questo il punto di forza di GeForce NOW, che permette infine di giocare su dispositivi come i Chromebook che sono caratterizzati da un'elevata portabilità e da prezzi abbordabili, ma non sono certo in grado cavarsela con il gaming.

Lo diventano però con il servizio NVIDIA, anche grazie a una diffusione elevatissima in USA e a un successo crescente in Europa. Il tutto condito dal pieno supporto delle periferiche pricipali tra controller PS4, Xbox e Logitech.

Con la beta di GeForce NOW per ChromeOS arrivano anche novità per tutti come la nuova funzione Steam Game Sync, che rileva la libreria Steam abilitando automaticamente sull'account del servizio NVIDIA i titoli posseduti e compatibili con la piattaforma di gioco in streaming.

Da notare inoltre l'arrivo di un bundle che combina il Pass Battaglia per la prima stagione di Hyper Scape, contenuti aggiuntivi in gioco e un abbonamento da 6 mesi a GeForce NOW, per un valore complessivo di oltre 60 euro, alla cifra di 27,45 euro.

Per promuovere il suo servizio di gioco in streaming, NVIDIA punta sui Free To Play, arrivati a quota 70, e, com'è ovvio che sia, sulle caratteristiche proprietarie delle GeForce che sono ovviamente disponibili per gli utenti GeForce NOW.

Troviamo quindi il ray tracing e tecnologie come il DLSS che riducono il carico per l'intera infrastruttura della compagnia. Non mancano inoltre il supporto per le catture automatiche delle nostre sessioni legate alla funzione Hilight e il supporto per i filtri Freestyle che permettono di personalizzare il look di svariati titoli.

In futuro, inoltre, arriverà anche il software Ansel, con i suoi screenshot tridimensionali interattivi ad altissima risoluzione.