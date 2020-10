WindTre e WinDay: i premi dal 5 al 12 ottobre 2020

Inizia la settimana del 5 ottobre 2020 e noi siamo qui per fare il punto circa tutti i premi del WinDay di WindTre. Il programma di fidelizzazione dell'operatore arancione, infatti, tornerà anche nei prossimi sette giorni con tutta una serie di iniziative interessanti per i suoi clienti.



Con i premi del WinDay si inizia proprio oggi lunedì 5 ottobre 2020, con uno sconto del 20% su Goldenpoint (valido sia online che nei negozi sulla nuova collezione autunno inverno 2020/2021, con una spesa minima di 60 euro), oppure è possibile scegliere uno sconto di 10 euro sul sito di DF Sport Specialist. I buoni sconto potranno essere utilizzati fino al prossimo 18 ottobre 2020.



Domani martedì 6 ottobre 2020 il WinDay sarà dedicato agli sconti del Crazy Store: si tratta dello store online di WindTre, e permette di acquistare vari prodotti a prezzo scontato rispetto a quello di listino, con spedizione gratuita. Questo avverrà solo in occasione di domani: per i restanti giorni della settimana i prezzi tornano invece ad essere quelli standard.



Mercoledì 7 ottobre 2020 sarà il turno del concorso del WinDay: sarà possibile vincere cinque pacchetti comprendenti ciascuno un Galaxy Book S Pro e un Galaxy TAB S7 LTE WiFi.



Giovedì 8 ottobre 2020 tornerà l'appuntamento con il quiz del WinDay: il cliente WindTre potrà vincere fino a 3000 euro in ricariche o sconti in fattura, sarà sufficiente riuscire a rispondere correttamente ad una serie di nove domande.



Infine da venerdì a domenica (9-11 ottobre 2020) tornerà la promozione dedicata al cinema, questa volta con un film in regalo su Chili tra quelli presenti nel catalogo dedicato. In aggiunta a questa iniziativa, sarà possibile acquistare quattro biglietti al prezzo di due (o due biglietti al prezzo di uno) da utilizzare presso il circuito di cinema The Space.



Vi interessano questi nuovi premi e sconti del WinDay di WindTre? Di recente l'operatore, assieme a Vodafone, ha ricevuto nuove multe dall'Antitrust.