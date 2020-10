Baldur's Gate 3 e Crash Bandicoot 4 sono i giochi più attesi di ottobre 2020

La redazione ha scelto Baldur's Gate 3 , mentre i lettori hanno puntato in massa su Crash Bandicoot 4: It's About Time , ma c'è subito una questione da chiarire: nella votazione interna abbiamo voluto considerare Baldur's Gate 3 nonostante il gioco sia previsto uscire solo in accesso anticipato questo mese, dunque non in versione definitiva, scelta che invece non è stata attuata per il sondaggio sottoposto ai lettori, che non conteneva il titolo Larian Studios tra le possibili opzioni. Questo potrebbe aver causato uno squilibrio nei risultati delle votazioni, visto che forse anche i lettori avrebbero potuto votare per Baldur's Gate 3 nonostante la versione preliminare. In ogni caso, a questo punto ne riparleremo quando il gioco uscirà in edizione definitiva, per il momento vediamo quali sono i giochi più attesi di ottobre.

Siamo infine a ottobre 2020 , un mese soltanto prima dell'arrivo della next gen di PS5 e Xbox Series X, ma le uscite videoludiche non accennano a diminuire d'intensità, nonostante la transizione generazionale corrisponda spesso a una sorta di buco nero per i lanci software di grosso calibro. Questo ovviamente perché le nuove console saranno comunque compatibili con le attuali, dunque assume poco senso il fatto di trattenere un'uscita o spostarla a dopo il lancio di una nuova piattaforma, visto che che in ogni caso i giochi dovrebbero funzionare su tutto, almeno in linea di massima. Ci ritroviamo così di fronte a un mese davvero molto ricco e interessante, con varie uscite di grosso calibro e proposte adatte a gusti anche piuttosto diversi l'uno dall'altro, cosa peraltro dimostrata abbastanza chiaramente dalle scelte emerse da queste due votazioni sul gioco più atteso del mese di ottobre.

Il più atteso dalla redazione

Superati i dubbi sul mettere o no Baldur's Gate 3 tra le scelte possibili con una risposta affermativa, il gioco Larian Studios si è affermato senza problemi sulle altre opzioni, dimostrando ancora una volta come la redazione sia composta da gente che gioca ormai da un sacco di anni. Sebbene il titolo possa essere appetibile anche ai relativamente giovani, infatti, sono probabilmente i giocatori più maturi che ricordano ancora le notti passate di fronte ai primi due capitoli di Black Isle e Interplay e non possono che scegliere Baldur's Gate 3 come gioco più atteso, in forma provvisoria o meno. A dimostrarlo, l'abissale distacco con cui il secondo classificato si è piazzato in base alla votazione interna, con Star Wars: Squadrons a rappresentare la seconda scelta ma con uno scarto davvero notevole. In ogni caso, è indubbio che anche la simulazione di volo spaziale a tema Star Wars abbia i suoi estimatori da queste parti.





Terzo classificato è Crash Bandicoot 4: It's About Time, il sorprendente nuovo capitolo da parte di Toys for Bob della serie storica partita con Naughty Dog e proseguita con Activision. Il gioco ha dimostrato come il platform 3D possa avere ancora qualcosa da dire anche quando a svilupparlo non c'è Nintendo, seppur facendo le dovute proporzioni, e la redazione ha apprezzato. Appena fuori dal podio c'è un pari merito tra Age of Empires 3: Definitive Edition, la versione rimasterizzata del celebre terzo capitolo della serie strategica Ensemble e Watch Dogs Legion, che a quanto pare non ha proprio sollevato un hype clamoroso da queste parti ma resta comunque un gioco da attendere con un certo interesse. Al di sotto di questi solo FIFA 21 è riuscito a smuovere qualche voto e staccarsi dal fondo, ma siamo comunque molto lontani dalle prime posizioni.