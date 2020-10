Dragon Ball, Bunny Bulma torna nel cosplay di hannnahstuart

La settimana continua, e oggi martedì 27 ottobre 2020 vi proporremo un nuovo cosplay dedicato al manga e anime Dragon Ball. Indovinate un po' chi sarà il protagonista (anzi, la protagonista)? Esattamente, Bunny Bulma.



La cosplayer da tenere d'occhio in questo caso è hannnahstuart, già nota sui social network per una serie di costumi dedicati anche ai videogiochi. Come vedrete, anche questo cosplay è stato realizzato ottimamente, con grande attenzione per i dettagli e all'interpretazione del personaggio. Bunny Bulma debuttò nella prima serie di Dragon Ball (manga e anime), restò solo per alcuni capitoli ed episodi ma i fan se ne ricordano ancora oggi.



Qui di seguito troverete l'immagine del cosplay di Bunny Bulma in questione: vi piace? Fatecelo sapere con un bel commento; la cosplayer l'ha affiancato ad una fanart, per rendere ancora più facile il confronto. Sulle nostre pagine, comunque, troverete anche cosplay dedicati a Videl e all'Androide C18.