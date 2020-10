Devil May Cry 5: Special Edition non avrà il ray tracing su Xbox Series S

Il gioco in questione è una versione evoluta a ampliata dell'originale Devil May Cry 5, che aggiunge elementi tecnici e contenuti alla versione iniziale. Disponibile al lancio di Xbox Series X e PS5 , Devil May Cry 5 Special Edition contiene tre modalità grafiche che sono state recentemente confermate da Capcom :

Devil May Cry 5: Special Edition avrà molti dei miglioramenti previsti per le console next gen anche su Xbox Series S , ma al contrario di Xbox Series X e PS5 non avrà il ray tracing , probabilmente per garantire le massime performance a cui Capcom tiene particolarmente.

Su Xbox Series S non sarà presente il ray tracing, a quanto pare in alcun modo, oltre al fatto che non raggiungerà la risoluzione 4K arrivando a 1440p, come da regole standard della console.

Le altre aggiunte sono confermate anche sulla console minore di Microsoft, come 120 fps, 3D audio, tempi di caricamento ridotti, il livello di difficoltà Legendary Dark Knight, il Turbo Mode e anche l'aggiunta di Vergil come personaggio giocabile. Tutti cambiamenti possibili anche grazie al passaggio del motore proprietario RE Engine su next gen, che ha apportato diverse evoluzioni alla resa originale.

Da notare che il DLC con Vergil verrà distribuito anche su PS4, Xbox One e PC al prezzo di 4,99 euro per chi possiede già la versione originale di Devil May Cry 5.