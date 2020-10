LevlUp, il futuro degli energy drink

LevlUp, la portentosa bevanda energetica pensata per progamer e appassionati di giochi competitivi, fa finalmente il proprio debutto in Italia, indicando anche in questa occasione quello che sembra essere davvero il futuro degli energy drink. Parliamo infatti di un prodotto sostanzialmente innovativo, nato in Germania due anni fa ma capace di conquistare rapidamente vari paesi europei, vendendo oltre 20 milioni di pezzi grazie alle sue indubbie qualità, agli ingredienti mirati e a una formula molto più accessibile rispetto alle normali bevande energetiche. Reduci da una lunga giornata di studio o di lavoro, si torna a casa molto stanchi e così capita spesso di ricorrere a un energy drink per potersi unire agli amici in titoli come League of Legends, Fortnite o Call of Duty. Questi prodotti però contengono spesso grandi quantità di zucchero, e così all'iniziale effetto rinvigorente segue una sensazione di sonnolenza. Ebbene, LevlUp cambia tutto: l'azienda si è posta l'obiettivo di creare un energy drink migliore, capace davvero di aiutare i giocatori a tirare fuori il meglio, e sembra proprio che ci sia riuscita.

LevlUp: che cos'è? LevlUp è una bevanda realizzata appositamente per soddisfare le esigenze dei videogiocatori competitivi: grazie a una formulazione sviluppata in collaborazione con diversi professionisti del settore, che include 250 milligrammi di caffeina per dose, migliora in maniera evidente i riflessi e la capacità di concentrazione. LevlUp adotta inoltre un approccio rivoluzionario in termini di composizione e packaging. Non si tratta infatti di una bevanda pronta da bere, bensì di un prodotto in polvere estremamente conveniente, che con i suoi 320 grammi per confezione consente di creare 40 porzioni, per un totale di ben 20 litri di shake. Considerando un prezzo di 39,99 euro per pacchetto, si spende dunque meno di 1 euro per ogni bevanda!

Come funziona? Per usare LevlUp basta mettere una dose da 8 grammi di prodotto in 500 ml di acqua, agitare per qualche secondo utilizzando uno shaker e restare impressionati dalla bontà dei suoi tantissimi gusti. Ce ne sono oltre quindici differenti, ad esempio la Galaxy Edition al sapore di mirtillo, melograno e acai; oppure il Blue Crush ai lamponi blu, fruttato e rinfrescante; o ancora il Pink Crush, succoso e dolce. Ogni porzione di LevlUp ha solo 26,6 Kcal, e gli ingredienti includono 250 milligrammi di caffeina, 500 milligrammi di taurina, e L-teanina: un mix portentoso per aumentare la reattività dei riflessi e la concentrazione.

Con i gamer, per i gamer Nata nel 2018, LevlUp è diventata rapidamente parte integrante della comunità videoludica, svolgendo il ruolo di sponsor ufficiale del primo TwitchCon europeo nel 2019. Lo stesso anno l'azienda è stata presente alla Gamescom con uno spazio di 300 metri quadri e un programma estremamente coinvolgente per gli utenti fra minigame e influencer. Sul fronte degli eSport, LevlUp ha provveduto a organizzare tornei di Fortnite ed è stata sponsor principale del Fortnite WM-Casts tedesco, supportando anche diversi team eSport come Atlantis. Con oltre trenta influencer fra i propri collaboratori, l'azienda può contare sull'aiuto di figure come Haptic, Elotrix, Lennyficate e TisiSchubech.