Xbox Store: Deals with Gold con sconti di Halloween su tanti giochi Xbox One

Su Xbox Store sono partiti i nuovi Deals with Gold, che questa settimana contengono anche un'iniziativa speciale dedicata ad Halloween con un occhio di riguardo ai titoli horror, ma ci sono veramente tantissimi sconti su giochi Xbox One interessanti, anche di altri generi.

Come riportato dal solito elenco con i link per acquisto e download sul blog di Major Nelson, gli sconti sono validi da oggi fino al 2 novembre e propongono sostanziose riduzioni di prezzo su svariati titoli all'interno delle iniziative "Shocktober Sale", "Spotlight Sale" e altre specifiche per publisher o serie.

Tra i giochi più interessanti segnaliamo (con link a Xbox Store cliccando sul prezzo) ovviamente gli horror come Amnesia: Collection proposta con il 90% di sconto a 2,99 euro, stesso prezzo bassissimo di 2,99 euro anche per SOMA, sempre di Friction, ma ci sono sconti anche su numerose serie storiche come Dead Island, Dead Space e Dead Rising tutte con prezzi fortemente ridotti, la Silent Hill: HD Collection a 7,49 euro, Outlast: Bundle of Terror a 4,99 euro e Dying Light: The Following a 7,99 euro.

Non poteva ovviamente mancare Resident Evil con vari capitoli a sconto come Resident Evil 2 con l'inedito prezzo di 15,99 euro (60% di sconto), oltre a Resident Evil 3 a 29,99 euro e Resident Evil 7 a 19,99 euro. In tema Capcom troviamo anche Devil May Cry 5 a 19,99 euro.

Non mancano comunque anche giochi celebri che poco hanno a che fare con Halloween, come Assassin's Creed Odyssey a 20,99 euro, Borderlands 3 a 27,99 euro, stesso prezzo praticato anche per Code Vein di Bandai Namco, oltre a DOOM Eternal a 34,99 euro, Metro Exodus a 15,99 euro, Prey a 14,99 euro, Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition a 19,79 euro, Sekiro: Shadows Die Twice a 45, 49 euro e Star Wars Jedi: Fallen Order a 34,99 euro.

Per l'elenco completo con link a Xbox Store vi rimandiamo alla pagina di Major Nelson sui Deals with Gold attualmente in corso.