Google Play Store: 21 app malevole scovate da Avast, l'elenco completo

I ricercatori di Avast hanno individuato 21 app malevole all'interno del Google Play Store: bisogna, insomma, fare nuovamente attenzione. In questo rapido articolo cercheremo di fornirvi tutte le informazioni utili sul caso.



Queste 21 applicazioni individuate da Avast rientrano nella categoria degli adware (una diversa gravità rispetto al malware Joker), cioè di quelle app che, una volta installate su Android, cominciano a mostrare annunci pubblicitari ad oltranza. Attualmente non sembra che le app siano state rimosse, perché Google deve effettuare dei controlli: è dunque opportuno prestare molta, molta attenzione.



Nelle prossime ore la minaccia sparirà dal Google Play Store, ma nel frattempo eccovi l'elenco con tutte le app malevole, così che possiate evitarle. Si tratta generalmente di videogiochi pessimi e di strumenti inutili, dunque l'umanità non perderà assolutamente nulla.

Shoot Them

Crush Car

Rolling Scroll

Helicopter Attack - NEW

Assassin Legend - 2020 NEWS

Helicopter Shoot

Rugby Pass

Flying Skateboard

Iron it

Shooting Run

Plant Monster

Find Hidden

Find 5 Differences - 2020 NEW

Rotate Shape

Jump Jump

Find the Differences - Puzzle Game

Sway Man

Money Destroyer

Desert Against

Cream Trip - NEWS

Props Rescue