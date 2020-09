Google Play Store: malware Joker torna e infetta 17 app, ecco l'elenco

Il malware Joker sembra attendere sempre qualche mese prima di tornare in azione sul Google Play Store degli smartphone Android: è una minaccia persistente e tenace, dunque, che continua a creare problemi. Abbiamo infatti delle novità spiacevoli che dovete conoscere.



Negli scorsi giorni il malware Joker è tornato sul Google Play Store per la terza volta, e ha infettato diverse applicazioni apparentemente innocue. L'utente da smartphone Androide le metteva dunque in download senza sospettare nulla, ritrovandosi poi con diversi problemi: Joker è in grado di rubare gli SMS, la lista dei contatti, spiare varie informazioni del dispositivo della vittima, nonché effettuare autonomamente sottoscrizioni ai più vari servizi.



Il team di sicurezza di Google è intervenuto tempestivamente rimuovendo dal Google Play Store le app incriminate, ecco qui di seguito l'elenco con tutte le 17 app infette degli ultimi giorni. Ovviamente, se ne avete scaricata qualcuna senza sospettare nulla, provvedete immediatamente a rimuoverla.

All Good PDF Scanner

Mint Leaf Message-Your Private Message

Unique Keyboard - Fancy Fonts & Free Emoticons

Tangram App Lock

Direct Messenger

Private SMS

One Sentence Translator - Multifunctional Translator

Style Photo Collage

Meticulous Scanner

Desire Translate

Talent Photo Editor - Blur focus

Care Message

Part Message

Paper Doc Scanner

Blue Scanner

Hummingbird PDF Converter - Photo to PDF

