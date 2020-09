PS Plus ottobre 2020: i giochi gratis per PS4 saranno annunciati questa settimana

Se tutto andrà come previsto, i giochi gratis per PS4 del servizio PS Plus ottobre 2020 saranno annunciati da Sony questo mercoledì 30 settembre alle 17:30 ora italiana. Si tratta del penultimo appuntamento prima che il servizio arrivi anche su PlayStaton 5: cosa sperate sarà regalato dal colosso giapponese?

Diciamo "se tutto andrà come previsto" perchè Sony non ha mai esplicitato ufficialmente il meccanismo di annuncio dei giochi gratis PS Plus, ma lo si è dedotto nel tempo e con l'abitudine. Peccato che negli ultimi mesi Sony abbia deciso di non rispettare più queste tempistiche, gettando un po' di dubbi su questo genere di previsioni.

Comunque, seguendo il solito schema possiamo immaginare che i giochi PS Plus di ottobre della Instant Game Collection arriveranno su PS4 il prossimo 6 ottobre 2020, ovvero il primo martedì del mese. Per questo motivo i giochi saranno annunciati il mercoledì precedente, ovvero il 30 settembre alle 17:30, ora italiana.

Essendo il mese di halloween ci saranno alcuni contenuti a tema horror o un qualche altro genere di giochi, magari uno che farà parte della PS Plus Collection per PS5, ovvero una raccolta di 18 giochi per PlayStation 4 (tra cui The Last Of Us Remastered, Batman: Arkham Knight, Uncharted 4 Fine di un Ladro, Final Fantasy XV, inFAMOUS Second Son e The Last Guardian) che saranno scaricabili gratuitamente da tutti i possessori della console di nuova generazione di Sony.

Nel frattempo vi ricordiamo che i giochi PS Plus di settembre sono ancora disponibili. li avete scaricati?