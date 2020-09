FIFA 21: la Companion App di FUT ha una data di uscita, ecco le novità

Electronic Arts ha annunciato quando la nuova Companion App di FIFA 21 sarà pubblicata. L'utile strumento per controllare il nostro team di FUT direttamente da PC e telefono, sarà pubblicato a partire dal 30 settembre su Web, mentre il giorno dopo arriverà anche su Android e iOS. Ecco tutte le novità.

Tutti coloro che hanno familiarità con FIFA 21 sanno quanto è utile la Companion App. Grazie a lei, infatti, potremo gestire il nostro team anche da remoto, in modo da portare in giro il mondo di FUT e soprattutto il suo calciomercato, ovunque. Grazie alla Companion App, infatti, non si potrà modificare semplicemente la formazione da far scendere in campo, o le informazioni generiche del club, ma si potrà gestire il calciomercato, vendendo i calciatori in esubero e soprattutto cercando di strappare i migliori affari possibile per rafforzare la nostra squadra.

A partire da quest'anno, oltretutto, si potrà persino personalizzare il proprio stadio, modificando la scena di ingresso, le celebrazioni dopo il gol e gli spettacoli pirotecnici a disposizione dei tifosi.

Attraverso l'app si potranno anche completare le Squad Building Challenge (SBC) , in modo da scambiare giocatori non utilizzabili con altri più adatti alle nostre esigenze. Grazie all'app si potrà anche scegliere da che parte stare durante le community challenge, ovvero delle speciali competizioni che chiederanno ai giocatori di schierarsi a favore di una fazione o dell'altra e giocare per far guadagnare il maggior numero di punti al proprio team e vincere, ovviamente, nuove pacchetti o oggetti.

La Web App di FIFA 21 sarà disponibile a partire dal 30 settembre, mentre l'app per iOS e Android a partire dal giorno successivo. La scaricherete?