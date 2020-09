FIFA 21: ecco tutti i vantaggi per chi prenota il gioco

Electronic Arts ha svelato tutti i vantaggi che saranno messi a disposizione di coloro che hanno prenotato FIFA 21 avranno. Uno dei vantaggi sicuramente più ambiti è la possibilità di accedere anticipatamente alla versione di quest'anno, una cosa che darà modo di partecipare a speciali sfide e di vincere carte Ones To Watch grazie alle quali far partire il proprio team di FUT col piede giusto.

FIFA 21 uscirà il prossimo 9 ottobre, ma coloro che fanno parte del programma EA Play potranno giocare fino ad un massimo di 10 ore totali a partire dal 1 ottobre 2020. Coloro che hanno prenotato la Champions o la Ultimate Edition di FIFA 21, invece, avranno un accesso illimitato a partire dal 6 ottobre, ovvero ben 3 giorni prima del tempo.

In questi giorni sarà possibile sbloccare diversi obiettivi pre-lancio e vincere uno speciale Early Access Reward Pack che include un calciatore 80-84 non scambiabile e un calciatore Team Of The Week (TOTW) in prestito per 10 partite.

Il Team of The Week 1 sarà disponibile solo per un periodo limitato di tempo. Oltre ad avere più tempo per raggiungere gli obiettivi della Stagione 1, gli abbonati EA Play otterranno un boost alla loro esperienza così da raggiungere il livello 30 più facilmente.

Durante l'Early Access si potranno sperimentare per la prima volta le Live FUT Friendlies ispirate al torneo delle Tre Nazioni. Inoltre saranno i primi a partecipare all'evento Community Uomini contro macchine che consentirà loro di vincere un pacchetto giocatori Prime Electrum non scambiabile.

Ci sarà anche una sfida Ones To Watch Player Squad Building Challenge (SBC) e la possibilità di votare i nuovi Ones To Watch. Chi indovinerà il calciatore che vincerà questa speciale competizione otterrà un calciatore Ones To Watch SBC gratuitamente.

Coloro che hanno prenotato la Ultimate Edition prima del 14 agosto riceveranno una carta OTW (non scambiabile). Per il momento le squadre OTW sono capitanate da Werner, Ziyech e Bale da una parte e Odegaard, Thiago e Hakimi dall'altra. A questi giocatori si aggiungeranno gli altri votati dalla community a partire dal 9 ottobre.

Per maggiori dettagli consultare il sito ufficiale. Vi piacciono queste novità?