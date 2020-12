Cyberpunk 2077: Sony e Microsoft hanno responsabilità per le versioni PS4 e Xbox One

Anche Sony e Microsoft hanno le loro responsabilità per lo stato in cui è stato rilasciato Cyberpunk 2077 per PS4 e Xbox One e, a seconda degli accordi stretti con CD Projekt, potrebbero dover rimborsare i giocatori delusi di tasca loro.

A spiegarcelo è stato un operatore di settore esperto di pubblicazione su console, che è voluto rimanere anonimo per l'ovvio motivo che si tratta di argomenti sotto NDA. Sostanzialmente ci ha ricordato un fatto che dovrebbe essere noto, ma che spesso viene sottovalutato quando si parla di casi simili: i proprietari delle piattaforme, in questo caso Microsoft e Sony, certificano i giochi che lanciano sui loro sistemi (CERT), dando delle linee guida (TRC) che stabiliscono un livello qualitativo minimo, dettando certi standard, che il software deve raggiungere per poter essere ammesso alla vendita.

Sicuramente avrete sentito degli sviluppatori lamentarsi per la rigidità delle TRC, che però in teoria dovrebbero evitare proprio casi in cui prodotti come Cyberpunk 2077 arrivino sul mercato nello stato che abbiamo visto. La domanda, quindi, è: come ha fatto CD Projekt Red a ottenere il nulla osta per la pubblicazione su entrambe le piattaforme?

Considerate che Microsoft e Sony guadagnano soldi su ogni copia venduta da ogni gioco disponibile per il loro hardware, quindi non sono degli agenti neutri, per così dire, ma hanno un interesse diretto altissimo nella vendita di un titolo come Cyberpunk 2077, che frutta milioni di dollari anche a loro. Per questo per "responsabilità" intendiamo che, a seconda degli accordi stretti con lo studio polacco, potrebbero addirittura essere loro a rimetterci buona parte dei rimborsi, visto che si sono assunte in prima persona la responsabilità di approvare la vendita del gioco.

Naturalmente per conoscere i dettagli della situazione, dovremmo avere in mano i contratti di pubblicazione, cosa di fatto impossibile. Comunque sia è interessante che le versioni peggiori del gioco siano quelle per l'hardware che teoricamente dovrebbe essere più controllato.

