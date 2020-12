Microsoft promette di creare ambienti di gioco più sicuri: ecco come

Microsoft punta a dare ai giocatori maggiori possibilità di personalizzazione della propria esperienza di gioco, dando accesso ai genitori a strumenti e informazioni necessarie per creare esperienze adeguate per i figli. Questi strumenti, però, devono essere facili da usare e verranno quindi pubblicizzati e spiegati tramite le piattaforme di Microsoft, i canali di supporto, i servizi, i siti internet e anche nei negozi di rivendita per fare in modo di raggiungere i giocatori e i genitori. Inoltre, Microsoft mira a continuare a investire in nuove tecnologie pensate per contrastare condotte negative prima che un giocatore ne venga danneggiato.

Collaborazione

L'impegno verso la sicurezza dell'industria è centrale per Microsoft, che lavora con membri dell'industria, con i regolatori, forze dell'ordine e gli esperti per sviluppare e attuare iniziative per la sicurezza online. Le ricerche in tali ambiti saranno condivise per aiutare l'intera industria. Lo sfruttamento o l'aggressione nei confronti dei giocatori più giovani non hanno alcuno spazio nella visione di Microsoft, la quale punterà a promuovere e incoraggiare l'uso di strumenti di segnalazione per riportare comportamenti scorretti. Infine, ci sarà grande collaborazione con le agenzie di rating come l'ESRB e il PEGI per assicurarsi che i giochi siano catalogati in modo appropriato.