PlayStation Store: MXGP 2020 e Shady Part of Me

PlayStation Store ci consegna uno degli ultimi aggiornamenti del 2020: fanno il proprio debutto MXGP 2002, Shady Part of Me, Follia: Dear Father e Shakedown: Hawaii.

Il nuovo aggiornamento del PlayStation Store, uno degli ultimi del 2020, rallenta i ritmi rispetto al debutto di produzioni del calibro di Cyberpunk 2077 e Dragon Quest XI S, ma non mancano comunque le uscite di un certo interesse. Questa settimana assistiamo infatti all'arrivo del nuovo racer next-gen di Milestone, MXGP 2020, dell'ispiratissimo action adventure Shady Part of Me e dell'horror game Follia - Dear Father, senza dimenticare l'esordio di Shakedown: Hawaii su PS5.

MXGP 2020 La serie corsistica targata Milestone fa il proprio esordio sulle piattaforme next-gen con MXGP 2020 (PS5, 59,99 euro), e si tratta senza dubbio di un banco di prova importante per il team di sviluppo italiano. Realizzato su licenza ufficiale MXGP, il gioco promette un'esperienza mai così frenetica e spettacolare. La stagione 2020 dei campionati MXGP e MX2 viene rappresentata in maniera fedele, con tutti i piloti, le moto e le squadre reali, che ancora una volta si sfidano per esprimere un campione. Oltre alle modalità classiche, non mancano però le variazioni sul tema, come dimostrano il nuovo e potente editor, il Playground e il Waypoint Mode con le sue sfide personalizzate.

Shady Part of Me Shady Part of Me (PS4, 14,99 euro con il 10% di sconto per gli abbonati a PlayStation Plus) è un'affascinante avventura dai toni noir sviluppata dal team indipendente Douze Dixiemes, e racconta la storia di una ragazzina in fuga da un luogo misterioso, forse un manicomio, in compagnia della sua stessa ombra, che nel gioco si muove come una creatura vivente. Il contrasto fra buio e luce rappresenta il filo conduttore del gameplay, in cui ci si alterna ai comandi dei due personaggi allo scopo di superare ostacoli e risolvere enigmi ambientali man mano più complessi, mentre una voce esterna sembra guidarci in questo difficile viaggio. Il risultato finale è un mix interessante e originale, che vale senz'altro la pena di sperimentare.

Follia - Dear Father Realizzato dallo studio italiano Real Game Machine, Follia - Dear Father (PS4, 32,99 euro) è un survival horror in cui vestiamo i panni di Marcus Pitt, un ragazzo che si ritrova a esplorare di notte il campus universitario in cui lavorano i suoi genitori. Solo che qualcosa non va: per i corridoi della struttura si aggirano creature inquietanti. L'avventura di Marcus si trasforma dunque in un incubo, una lotta disperata per la sopravvivenza in cui dovremo fuggire e nasconderci, avendo a disposizione unicamente una torcia e un accendino per fendere l'oscurità laddove necessario e provare ad aggirare i mostri che ci circondano senza rivelare la nostra posizione.