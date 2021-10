Classifica UK: FIFA 22, Far Cry 6 e Metroid Dread non cedono un centimetro

Tramite GfK abbiamo modo di vedere la classifica UK delle vendite dei giochi per la settimana terminata il 16 ottobre. Grazie a queste informazioni possiamo vedere che FIFA 22, Far Cry 6 e Metroid Dread non cedono un centimetro.

Prima di tutto, vediamo la classifica UK completa:



FIFA 22 Far Cry 6 Metroid Dread Back 4 Blood Mario Kart 8: Deluxe Marvel's Spider-Man: Miles Morales Minecraft Animal Crossing: New Horizons Super Mario 3D World + Bowser's Fury Grand Theft Auto 5

Come potete vedere, la prima posizione è di FIFA 22, seguito da Far Cry 6 e da Metroid Dread. La parte interessante è che i tre giochi hanno mantenuto la stessa posizione della settimana precedente, anche se è uscito un nuovo gioco interessante come Back 4 Blood, che si deve accontentare del quarto posto. Back 4 Blood ha venduto al 62% su PS5, al 22% su PS4 e al 17% su Xbox Series X|S: quest'ultimo è un validissimo risultato considerando che il gioco è disponibile anche su Game Pass.

Uno dei mostri di Back 4 Blood

La classifica non manca poi di alcuni sempreverdi di Nintendo, come Mario Kart 8 Deluxe, Animal Crossing New Horizons e Super Mario 3D World + Bowser's Fury. Rientra in classifica anche Marvel's Spider-Man Miles Morales, che la scorsa settimana era calato al 14° posto: il gioco Insomniac continua ad entrare e uscire dalla Top 10, come conseguenza dell'aumento e della diminuzione di PS5 distribuite nella regione.

Segnaliamo anche che Alan Wake Remastered, che ha debuttato al quinto posto la scorsa settimana, è ora calato alla posizione 17 della classifica UK, con un -77% di vendite. Crysis Remastered Trilogy ha debuttato alla 24° posizione.

