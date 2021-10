Minecraft: allay è il nuovo mob, è stato il più votato dai giocatori

Minecraft vedrà presto l'arrivo di allay come nuovo mob all'interno del mondo di gioco, visto che la creatura in questione è risultata la più votata nel corso del Minecraft Live che si è svolto lo scorso fine settimana, battendo dunque la concorrenza degli altri due candidati.

Avevamo visto come le tre possibili scelte fossero Glare, Allay e Copper Golem, tutte possibilità interessanti ma alla fine a spuntarla è stata questa bizzarra creatura alata, che sembra poter essere decisamente amichevole nei confronti del giocatore e anche alquanto utile viste le sue caratteristiche di base. La nuova creatura verrà inserita all'interno di Minecraft con il The Wild Update, il grosso aggiornamento previsto per il 2022.

Allay, come abbiamo visto, è un essere in grado di svolazzare: se gli viene affidato un oggetto, questi si affeziona al dono e va in giro per il mondo di gioco a cercarne altri uguali, purché siano facilmente raggiungibili dalla sua situazione. Da notare che allay non duplica gli oggetti, ma li ricava effettivamente dall'ambiente, così come non riesce a prendere oggetti da dentro le casse, dunque l'estensione della sua abilità è limitata, ma può comunque tornare molto utile.

Sono numerose le notizie emerse nel corso del Minecraft Live dello scorso fine settimana: abbiamo saputo che Minecraft Bedrock e Java Edition arriveranno su Xbox Game Pass per PC a novembre, il periodo di uscita per l'espansione Caves & Cliffs: Part 2 e abbiamo conosciuto The Wild Update, enorme aggiornamento con tante novità previsto per il 2022.