Fallout 76: aggiornamento di Halloween 2021 svelato, date e dettagli

Bethesda ha annunciato i dettagli sul prossimo aggiornamento di Fallout 76 dedicato ad Halloween 2021. Vediamo tutte le informazioni condivise sui contenuti e sulle date di inizio e fine degli eventi.

Prima di tutto, Bethesda ha detto che l'aggiornamento di Halloween 2021 di Fallout 2021 sarà disponibile a partire dal 19 ottobre 2021. La fine degli eventi è prevista per il 2 novembre 2021. Durante questo periodo potrete trovare degli "ardenti spaventosi" vestiti a tema che entreranno in gioco come leggendario: abbatterli vi farà guadagnare un oggetto leggendario e un pezzo di caramella del mistero. Si otterranno anche dei dolcetti misteriosi che conterranno beni di consumo, munizioni e persino la possibilità di avere un bottino a tema Halloween.

Le caramelle del mistero garantiranno uno dei cinque benefici speciali casuali, ma potrete anche conservarle per i visitatori che passeranno da voi nelle settimane dell'evento di Halloween 2021 di Fallout 76. Tutti potranno richiedere una ciotola di dolcetti spaventosi gratuita nel negozio atomico, metterla nel proprio C.A.M.P. e riempirla di caramelle del mistero ottenute dagli ardenti spaventosi o acquistate presso i commercianti delle stazioni ferroviarie. Fino al 2 novembre, tutti gli abitanti riceveranno sfide giornaliere per i "dolcetto o scherzetto" nei C.A.M.P. degli altri giocatori, nonché sfide giornaliere e settimanali per la distribuzione di prelibatezze dalle loro ciotole di dolcetti spaventosi.

Ognuna di queste sfide giornaliere completate vi garantirà una delle tante ricompense disponibili, come un oggetto consumabile, un pacchetto di carte Talento, un cestino per il pranzo, un kit di riparazione o un po' di S.C.O.R.E. Inoltre, le sfide settimanali per dare caramelle agli appassionati di "dolcetto o scherzetto" possono ricompensarvi con S.C.O.R.E., materiali di creazione rari o perfino costumi di Halloween. Se riuscite a completare entrambe le sfide settimanali, riceverete anche la nuova macchina per popcorn da costruire nella vostra dimora appalachiana. Ogni abitante potrà avere un pezzo di caramella ogni ora: non potranno prendere tutta la vostra scorta in un colpo. Infine, ricordate che dovrete avere indosso un costume per fare "dolcetto o scherzetto" con successo quando visitate i C.A.M.P. degli altri giocatori.

Costumi di Halloween 2021 di Fallout 76

In questo periodo sarà però attivo anche un altro evento, la Giornata delle Bombe di Fallout 76, "un mesto promemoria di come il mondo è cambiato per sempre il 23 ottobre". Ci saranno offerte su Fallout 76 e atomi, oltre a vari eventi.

Fino al 26 ottobre sarà possibile acquistare Fallout 76 con sconti fino al 75% sui negozi digitali selezionati, come Microsoft Store, PlayStation Store, Steam e Bethesda.net. Questa versione scontata include Wastelanders, Alba d'acciaio, Regno d'acciaio e molti altri contenuti aggiuntivi.

Dal 19 al 25 ottobre avrete accesso anche ai seguenti sconti:



500 atomi - Sconto del 20% sul prezzo di base

1.000 atomi (+100 atomi bonus) - Sconto del 25% sul prezzo di base

2.000 atomi (+400 atomi bonus) - Sconto del 30% sul prezzo di base

4.000 atomi (+1.000 atomi bonus) - Sconto del 35% sul prezzo di base

Inoltre, dal 21 al 25 ottobre ci sarà l'evento "Scrip bonus" in cui potete guadagnare fino al doppio dei normali scrip leggendari giornalieri consegnando i vostri oggetti leggendari indesiderati tramite le apposite macchine di scambio. Successivamente, potete portare il vostro mucchio di scrip all'emporio della Collezionista Murmrgh al Piccone Rugginoso per ottenere armi e armature leggendarie con uno sconto del 50% sul prezzo standard. Inoltre, i nemici avranno combinazioni uniche di due effetti mutanti, ma ovviamente otterrete ricompense bonus per i vostri sforzi, tra cui PE doppi durante le sessioni delle operazioni giornaliere e il doppio in termini di valuta e nuclei leggendari.

Sappiamo inoltre che Fallout 76 ha recuperato i costi di sviluppo, anche se ci ha messo un po'.