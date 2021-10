MSI Spatium M480: i prezzi ufficiali delle PCIe 4.0 ad alte prestazioni in arrivo a breve in Italia

La febbre degli SSD da gaming ad alte prestazioni ha contagiato anche MSI che in questi mesi ci ha proposto due linee di SSD PCIe 4.0, capitanate dalla serie MSI Spatium M480 che sarà disponibile presto in Italia con prezzi a partire da 199,99 euro, puntando sulle prestazioni elevate per attirare l'attenzione. Parliamo infatti di 7000 MB/s in lettura sequenziale e di un massimo di 6800 MB/s in scrittura sequenziale per il modello da 2 TB, come quello da 1 TB disponibile con e senza dissipatore integrato.

Le unità MSI SPATIUM M480, come anticipato in dirittura di arrivo in Italia, offronovelocità elevate sia in lettura che in scrittura, anche con grossi file grazie alla classica combinazione di buffer DRAM e cache SLC. Non mancano inoltre di correzione errori LPDC ECC, E2E Data Protection, durata di 700 TB per l'unità da 1 GB e 5 anni di garanzia limitata. Inoltre la versione con dissipatore in alluminio color bronzo promette temperature di circa 20 gradi centigradi, sotto carico.

Scheda tecnica MSI Spatium M480:

Tipo di memoria: Micron 96L TLC

Micron 96L TLC Interfaccia: PCIe 4.0 x4 / NVMe 1.4

PCIe 4.0 x4 / NVMe 1.4 Controller: Phison PS5018-E18

Phison PS5018-E18 Cache: DDR4 + SLC

DDR4 + SLC Lettura sequenziale: 7000 MBps (1 TB), 7000 MBps (2 TB)

7000 MBps (1 TB), 7000 MBps (2 TB) Scrittura sequenziale: 5500 MBps (1 TB), 6800 MBps (2 TB)

5500 MBps (1 TB), 6800 MBps (2 TB) Lettura casuale: 350.000 IOPS (1 TB), 650.000 IOPS (2 TB)

350.000 IOPS (1 TB), 650.000 IOPS (2 TB) Scrittura casuale: 700.000 IOPS (1 TB), 700.000 IOPS (2 TB)

700.000 IOPS (1 TB), 700.000 IOPS (2 TB) Crittografia: AES 256-bit

AES 256-bit Longevità: 700 TB (1 TB), 1400 TB (2 TB)

700 TB (1 TB), 1400 TB (2 TB) Garanzia: 5 anni

5 anni Prezzi consigliati senza dissipatore: 1 TB 199.99 euro, 2 TB 399.99 euro

1 TB 199.99 euro, 2 TB 399.99 euro Prezzi consigliati con dissipatore: 1 TB 239.99 euro, 2 TB 449.99 euro