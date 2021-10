Halo Infinite: una GPU AMD Radeon RX 6900 XT a tema presentata oggi

Halo Infinite ha anche una GPU AMD Radeon RX 6900 XT a tema, presentata oggi insieme alle altre novità relative alla versione PC del gioco 343 Industries ma che pare non venga rilasciata sul mercato in maniera standard, in attesa di capire in che modo si possa ottenere di preciso.

La scheda grafica in questione si presenta dotata di alcune customizzazioni in stile Halo, pur avendo la forma classica della AMD Radeon RX 6900 XT: in particolare, ha una colorazione che riprende il verde militare e oro tipico della corazza di Master Chief e alcune personalizzazioni particolari, come il "117" che identifica il protagonista della serie, la scritta Halo Infinite sulla piastra posteriore e un led blu luminoso che richiama Cortana.



La GPU non sarà però acquistabile normalmente, visto che AMD per il momento ha parlato solo di "varie opportunità che emergeranno nelle prossime settimane" per poter "vincere" la scheda grafica, dunque sarà molto difficile poterla ottenere in qualche modo, almeno in questa prima fase.

Non è peraltro l'unica partnership annunciata in queste ore, visto la presenza anche di periferiche Razer a tema con Halo Infinite. Tra le altre cose, è emerso anche un trailer che svela tutte le caratteristiche della versione PC di Halo Infinite, uno dei protagonisti del RazerCon andato in scena in queste ore e tutto dedicato ad accessori e dispositivi per il gaming su PC.