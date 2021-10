ROCCAT Vulcan TKL Pro: preordini aperti per la versione Arctic White, in arrivo a dicembre

La tastiera da gioco di fascia alta ROCCAT Vulcan TKL Pro White, in pre-ordine al prezzo di 159.99 euro sul sito ROCCAT e in arrivo il 6 dicembre, monta Switch Titan Optical, rinuncia al tastierino numerico in funzione della comodità dell'utente e risponde alle esigenze della community con una variante total white già disponibile per il modello base.

Gli Switch Titan Optical, eredi Switch Titan Speed del 2019, sono comparsi per la prima volta sulle tastiere TKL ROCCAT nel 2020 e offrono una velocità di registrazione del click superiore di oltre 40 volte a quella di un classico switch meccanico. Notevole, inoltre, la longevità dichiarata, che ammonta a ben 100 milioni di click e che si sposa, come il design TKL, con le esigenze dei giocatori competitivi.

Anche la ROCCAT Vulcan TKL Pro White si tinge di bianco con una nuova variante chiesta a gran voce dalla community ROCCAT

Tra le caratteristiche della tastiera ROCCAT, inserita di nascosto a maggio in un video che ha annunciato la partnership della compagnia con SypherPK, troviamo inoltre cavo USB-C staccabile con copertura in tessuto intrecciato e illuminazione RGB compatibile con la suite AIMO valorizzata dagli switch trasparenti e dai tasti ben sollevati che, rimbalzando sulla robusta superficie in alluminio color argento, offrono una sinfonia di luce decisamente intensa.