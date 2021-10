Halo Infinite alla RazerCon di stasera, vedremo la campagna single player?

Halo Infinite sarà presente all'edizione 2021 della RazerCon che verrà trasmessa stasera, 21 ottobre, a partire dalle 17.00 ora italiana. Ebbene, esiste la concreta possibilità di vedere finalmente la campagna single player del gioco.

Un insider ha infatti rivelato che la presentazione della campagna di Halo Infinite è imminente, e l'appuntamento organizzato da Razer potrebbe senz'altro rappresentare il palcoscenico giusto per mostrarla in azione.

Peraltro la presenza di Halo Infinite alla RazerCon è stata confermata con un breve e simpatico teaser dal senior designer David Ellis, che ha pubblicato su Twitter un post difficilmente travisabile: potete vederlo qui sotto.

Come certamente ricorderete, il gameplay di Halo Infinite è stato mostrato l'anno scorso con una demo della campagna che ha però generato reazioni molto contrastanti, determinando addirittura il rinvio del gioco al 2021.

È dunque perfettamente comprensibile che 343 Industries e Microsoft abbiano aspettato così tanto per presentare nuovamente la componente single player, sicure stavolta di non sbagliare dopo gli ottimi riscontri per l'impianto multiplayer.