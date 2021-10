Nintendo: Suda51 vorrebbe fare un remake di una vecchia IP della grande N

Suda51, famoso game designer giapponese che ha da poco finito i lavoro su No More Heroes 3 su Switch, ha (ancora una volta) ammesso che amerebbe collaborare con Nintendo per lavorare a un reboot o un remake di una vecchia IP della grande N.

Suda51 ha affermato, in un'intervista: "Sarebbe davvero bello poter lavorare a un reboot o a un remake di alcune delle vecchie IP Nintendo che sono in giro da un po', specialmente alcune di quelle che sono state inattive per molto tempo. Se devo fare qualcosa che sorprenda davvero tutti i giocatori là fuori, allora mi piacerebbe farlo insieme a Nintendo."

Come sempre, però, si tratta solo di un desiderio di Suda51 e non vi è attualmente nulla in lavorazione: "Di nuovo, non ho piani concreti al momento, ma ovviamente sono sempre aperto a una collaborazione con Nintendo". Ha poi aggiunto: "In realtà c'è un gioco a cui ho già pensato e che sceglierei se potessi realizzare una qualsiasi IP Nintendo nel modo che desidero: si chiama Nazo no Murasame Jō (The Mysterious Murasame Castle). Era un gioco di Human, la compagnia presso cui ho iniziato a lavorare prima di Grasshopper. Ho sempre avuto un debole per questo gioco e ho sempre pensato che mi sarebbe piaciuto tornare indietro e ricrearlo".

Nazo no Murasame Jō (The Mysterious Murasame Castle)

Ecco una descrizione del gioco indicato da Suda51: "Il misterioso castello Murasame, traduzione letterale del titolo originale giapponese Nazo no Murasame Jou, ti mette nei panni di Takamaru, un apprendista samurai che deve sconfiggere sia una creatura aliena che si è impossessata del castello che da nome al gioco, sia i daimyo dei castelli vicini che sono stati corrotti dal potere dell'alieno."

Diteci, l'idea di vedere Suda51 al lavoro su un vecchio gioco Nintendo vi piace?