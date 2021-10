PS5 ora disponibile presso GameStop

La console di nuova generazione di Sony PlayStation è disponibile ora. PS5 Digitalpuò essere comprata presso GameStop in questo momento. Come sempre, vi ricordiamo che le scorte sono limitate e che se volete comprarla vi conviene non attendere.

Potete trovare PS5 prezzo GameStop a questo indirizzo in versione Digital Bundle. Aggiornamento: PlayStation 5 ora esaurita!

PS5

PS5 è la console più recente di casa Sony. Questa macchina da gioco monta un SSD ultra-veloce che garantisce caricamenti rapidi sia all'avvio della console che all'interno dei giochi. Una delle novità è anche il DualSense, il controller incluso con PlayStation 5. DualSense, oltre ad avere un nuovo design, propone funzioni aggiuntive come il feedback aptico e i grilletti adattivi, ovvero L2 e R2, che resistono alla pressione a seconda del tipo di azione eseguita nel gioco.

PS5 è disponibile in due versioni: standard e digital. La vera tra queste due versioni è la mancanza di un lettore ottico nella digital: questo significa che i giochi su disco non possono essere usati; gli acquisti devono essere fatti obbligatoriamente tramite PS Store ufficiale. La console può essere posizionata in verticale o in orizzontale, con l'aiuto di un supporto incluso nella confezione.

Diteci, siete riusciti ad acquistare una PS5?