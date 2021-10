Pokémon GO: obiettivi e ricompense per la Ricerca a tempo di ottobre 2021

Pokémon GO ci propone nuove Ricerche a tempo per il mese di ottobre 2021. Possiamo ora vedere quali sono gli obiettivi da raggiungere e quali sono le ricompense nel caso nel quale li si completi.

Le ricerche a tempo del mese di ottobre 2021 di Pokémon GO, e relative ricompense, sono:



Cattura un Pokémon: 10 Pokéball

Cattura tre Pokémon: 50 caramelle Slowpoke

Cattura cinque Pokémon: 1 Incenso

Ricompense per il completamento di tutti gli obiettivi: Slowpoke di Galar, 1.000 Polvere di stelle, 1.000 PE

Slowpoke versione Galar in Pokémon GO

Come potete vedere, si tratta di ricerche a tempo di Pokémon GO molto semplici, legate principalmente a Slowpoke. Il Pokémon d'acqua, soprattutto nella sua versione Galarian, è uno dei preferiti dai giocatori storici della saga, visto che si tratta di una creatura presente sin dalla primissima generazione. Le sfide sono semplici anche perché il team di sviluppo si vuole scusare dei problemi causati recentemente con l'evoluzione di Galarian Slowpoke in Galarian Slowking.

