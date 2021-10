Leggende Pokémon Arceus: il nuovo trailer italiano ha uno stile da film horror

Il Canale Pokémon Italiano Ufficiale ha condiviso su YouTube un nuovo trailer dedicato a Leggende Pokémon Arceus. Questo filmato ha però uno stile da film horror, assolutamente atipico per i video dedicata alla saga di Game Freak. Potete vedere il filmato qui sopra.

Il trailer, come è possibile leggere nella descrizione ufficiale del video, viene descritto come un "misterioso video che sembra documentare il paesaggio di Hisui", e sarebbe stato trovato da un ricercatore all'interno della Biblioteca di Canalipoli. La descrizione del trailer afferma anche "Esaminate attentamente queste immagini e fateci sapere le vostre conclusioni... Potrebbero tornarvi utili nelle vostre avventure in Leggende Pokémon: Arceus!"

Il trailer inizia come un frammento di un found-footage horror, con una serie di inteferenze video e audio. Lo stile è quello di una registrazione realizzata con una vecchia telecamera, con una visuale in prima persona di colui che sta riprendendo. Il video non mostra quasi nulla, ma possiamo sentire chiaramente quanto detto dalla persona che riprende. La parte più importante sembra essere alla fine, quando viene descritto un Pokémon con una coda infuocata e tanto pelo bianco. Avete capito di che creatura di Leggende Pokémon Arceus possa trattarsi?

Il video si conclude la persona che sta riprendendo che grida di paura e poi il silenzio. Lo stile di questo trailer di Leggende Pokémon Arceus è veramente unico per la serie. Cosa ne pensate?

