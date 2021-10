Eternals ha una scena post-credit? Arriva la risposta dalla premiere

Lo scorso weekend si è tenuta una premiere dedicata ad Eternals, il nuovo film del Marvel Cinematic Universe. Grazie a questa, una serie di persone hanno avuto la possibilità di vedere il film e ora hanno rivelato un'informazione interessante: Eternal ha una scena post-credit. Dopo il finale del film ci sarà una scena aggiuntiva, come già capitato nell'MCU, ma in questo caso pare sia qualcosa di molto grosso.

Come potete vedere qui sotto, BrandonDavis ha affermato: "Le scene post-credit di Eternals hanno ricevuto una reazione incredibile e rumorosa dalla folla. Erano entrambe veramente, veramente eccitanti". Non sappiamo altro su queste scene e non abbiamo intenzione di fare spoiler.

Consigliamo ai lettori di fare attenzione sul web, perché abbiamo visto segnalazioni di persone che si lamentavano di aver subito spoiler sulle scene post-credit di Eternals. Vi conviene evitare di fare ricerche approfondite se non volete scoprire in anticipo cosa succede dopo la fine del film.

Eternals dovrebbe "ridefinire il Marvel Cinematic Universe" secondo il dietro le quinte. Di certo ci sono grandi aspettative, anche grazie al cast di attori molto famosi che fanno parte della pellicola; ad esempio, Angelina Jolie spiega perché si è unita al Marvel Cinematic Universe.

Anche se era parzialmente stato svelato dai trailer, è stato specificato che Eternals sarà diviso in due periodi temporali molto distanti.