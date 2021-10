Perfect Dark: il capo di Xbox Studios spiega perché Crystal Dynamics si è unita allo sviluppo

Come già sapevamo, The Initiative è al lavoro sul reboot di Perfect Dark e, in una mossa non esattamente prevedibile, sarà aiutata anche da Crystal Dynamics, il team di Square Enix con base a San Francisco. Parlando con Kinda Funny, il capo di Xbox Studios - Matt Booty - ha spiegato perché questo sia successo.

Booty spiega che Crystal Dynamics è un team "con un grande pedigree, un buon successo, tante capacità" e non è certo possibile dire di no se vi è la possibilità di ricevere un aiuto. Il capo di Xbox Studios spiega anche che Daryl Gallagher di The Initiative conosce varie persone di Crystal Dynamics e quindi entrare in contatto è stato facile.

Booty ha affermato di ricordarsi di aver detto: "Bene, dobbiamo trovare un modo per far sì che funzioni, hanno un team che ha esperienza con il tipo di prodotti che stiamo sviluppando, che ha lavorato con alcune delle persone che ora sono attive su questo progetto". Booty conferma che non si tratta di una situazione normale perché Crystal Dynamics non è solita proporsi come co-sviluppatore, ma Xbox ha trovato un modo per farcela.

Perfect Dark: una scena con una piramide egiziana

Perfect Dark è comunque un progetto a lungo termine e per vedere quanto creeranno The Initiative e Crystal Dynamics si dovrà probabilmente attendere ancora molto.

Sempre parlando a Kinda Funny, Booty ha detto: "non siamo stati in grado di confrontarci alla pari con Sony" e le sue esclusive.