Marvel's Guardians of the Galaxy supporterà il ray tracing su PC e console next-gen, in quest'ultimo caso con un aggiornamento in arrivo al day one o poco più avanti. Ebbene, quali sono i requisiti per poter utilizzare tale tecnologia sulla piattaforma Windows?

Dopo i requisiti PC di Marvel's Guardians of the Galaxy focalizzati sui tradizionali valori di risoluzione e frame rate, NVIDIA ha fornito i dettagli relativi appunto all'uso del ray tracing nei vari preset disponibili, che verrà reso più leggero grazie al DLSS.

Optando per la qualità più bassa degli effetti a 1080p ci si potrà accontentare di una NVIDIA RTX 2060 (qui la recensione), mentre chiaramente per ottenere un impatto visivo migliore bisognerà possedere una scheda più prestante, dalla 3070 alla 3080.

Marvel's Guardians of the Galaxy, i requisiti PC per il ray tracing

Marvel's Guardians of the Galaxy, requisiti minimi per il ray tracing (1080p, dettagli bassi, ray tracing alto)