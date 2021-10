Xbox: "non siamo stati in grado di confrontarci alla pari con Sony" e le sue esclusive, dice Booty

Parlando con Kinda Funny, il capo di Xbox Game Studios - Matt Booty - ha spiegato qual è la sua opinione su Sony e su quello che potrebbe essere un confronto diretto in termini di esclusive tra PlayStation e Microsoft Xbox.

Booty ha detto: "Tanto di cappello a Sony, al loro sistema di studios e ai leader che hanno assunto, è tutto fantastico: non si può discutere con la qualità, l'abilità e i giochi che hanno realizzato e sui quali stanno lavorando. Complimenti a tutti e via il cappello. Penso ci sia un certo tipo di gioco che è in grado di generare una grande attesa: diventa un momento epocale. È un gioco che si adatta a un certo tipo di mercato e che tutti possono giocare: si tratta di grandi mondi nei quali puoi immergerti. Penso che questo tipo di giochi siano importanti. E certamente, si tratta di un tipo di prodotto sul quale non abbiamo lavorato molto. Non siamo stati in grado di confrontarci alla pari 1:1 con Sony."

I team di sviluppo di Xbox Game Studios

Ha poi continuato affermando: "Non voglio necessariamente ragionare i termini di 'Qual è il nostro Uncharted?', 'Qual è il nostro Horizon Zero Dawn?'. Non penso che sia una cosa positiva per nessuno. Quali sono quei giochi che hanno temi universali, che hanno grandi mondi all'interno dei quali i giocatori vogliono perdersi, che hanno personaggi ben realizzati e che hanno alti valori produttivi? Questo è ciò che vogliamo cercare di creare."

In altre parole, un confronto diretto con Sony PlayStation non ha senso secondo Booty e Xbox non vuole copiare gli avversari ma offrire grandi giochi di alta qualità che, di conseguenza, saranno apprezzati dai giocatori.

Parlando di esclusive Xbox, Everwild è stato cancellato e ricreato da capo? Il capo di Xbox Studios spiega.