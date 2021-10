Persona 5 Royal, Atlus svela per errore le versioni PC e Nintendo Switch

Atlus ha svelato, probabilmente per errore, l'esistenza delle versioni PC e Nintendo Switch di Persona 5 Royal, uno dei suoi giochi di ruolo più amati e acclamati, in un elenco con i premi per un contest di Halloween dedicato a chi cucirà i costumi migliori dei suoi personaggi, l'Atlus-O-Weenie 2021.

Le due versioni inedite di Persona 5: Royal sono elencate come premi per il "ATLUS Best in Show Prize Pack":

Persona 5 Royal per PC e Nintendo Switch

Naturalmente nulla esclude che potrebbe trattarsi di un errore, ma sinceramente non saremmo molto stupiti di vedere Persona 5 Royal arrivare su PC e Nintendo Switch, visto il successo di altri port, come Persona 4: Golden.

Pagina dell'Atlus-O-Weenie 2021

Come sempre in questi casi, è meglio non dare nulla per scontato, in attesa di comunicazioni ufficiali da parte di Atlus o di SEGA (che possiede Atlus). Intanto andate a rileggervi la recensione della versione PS4 di Persona 5 Royal per avere più dettagli.