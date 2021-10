Metroid Dread: update 1.0.1 risolve il bug che bloccava alcuni giocatori, i dettagli

Nintendo ha pubblicato il primo aggiornamento per Metroid Dread, l'avventura per Nintendo Switch. Si tratta dell'update 1.0.1 che si occupa principalmente di risolvere un bug che impediva l'avanzamento di alcuni giocatori. Vediamo i dettagli.

Tramite il sito americano del supporto Nintendo è possibile leggere la patch note completa dell'update 1.0.1 di Metroid Dread:



Risolto un problema che, nel caso nel quale un puntatore della mappa veniva posizionato su una specifica porta (ovvero la porta distrutta con un raggio ottenuto alla fine del gioco), causava un crash del gioco nel caso nel quale la porte venisse distrutta, con la successiva comparsa del messaggio 'Il software è stato chiuso a causa di un errore".

Risolti vari altri problemi per migliorare l'esperienza di gioco complessiva

Samus di Metroid Dread contro un nemico

Pare quindi che l'unica grande modifica relativa a Metroid Dread sia la risoluzione del bug. Si trattava di un problema noto che Nintendo stessa aveva segnalato, come vi avevamo riportato: la soluzione, prima dell'update 1.0.1, era semplicemente di non usare il puntatore sulla mappa. Probabilmente molti giocatori non si erano nemmeno imbattuti nel problema.

Metroid Dread sta vendendo bene anche in Italia, come possiamo vedere nella classifica italiana: FIFA 22 primo, ma Metroid Dread scalza Far Cry 6.