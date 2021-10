Corsair Hydro XC5 RGB PRO e XC7 RGB PRO: nuovi waterblock più efficaci e pronti per Alder Lake

Corsair è pronta a cavalcare il lancio dei processori Intel Alder Lake-S con i nuovi waterblock Corsair Hydro XC5 RGB PRO e XC7 RGB PRO che promettono temperature fino a 4 gradi inferiori alla generazione precedente e si aggiungono ai nuovi Corsair iCUE Elite LCD e al Corsair Retrofit Kit, pensato per adattare gran parte dei dissipatori della compagnia al nuovo socket LGA 1700 utilizzato dalle CPU di nuova generazione Intel.

I nuovi waterblock professionali Corsair per loop a liquido custom includono ovviamente kit per tutte le CPU Intel e AMD recenti e promettono prestazioni sensibilmente migliori ai modelli precedenti, promettendo fino a 4 gradi in meno di temperatura rispetto ai modelli precedenti grazie alla combinazione di oltre 110 micro alette di raffreddamento con la nuova piastra di dissipazione in rame e del nuovo sistema di flusso quad-split con il doppio dei canali di ingresso.

Il waterblock Corsair XC7 RGB PRO mette in mostra tutto grazie a una camera di circolazione trasparente

Il modello Corsair XC5 RGB PRO, disponibile al prezzo di 69.90 euro, punta su un'estetica minimalista ma si fa comunque notare con 16 LED RGB che illuminano la base, la cornice interna e la X al centro degli attacchi dei tubi per il liquido. Tutto ovviamente programmabile con software Corsair iCUE e sincronizzabile con il controller Corsair iCUE, venduto separatamente.

Alle 110 alette e al sistema quad-split, il Corsair XC7 RGB PRO, disponibile al prezzo di 89.90 euro, aggiunge una piastra di dissipazione in rame placcato nichel sulla quale spicca una camera di circolazione del liquido trasparente che rende questo modello decisamente peculiare rispetto alla media. Comune a entrambi, invece, la dotazione in termini di kit di montaggio con staffe per socket Intel LGA 1700, LGA 1200, LGA 115X e AMD AM4.