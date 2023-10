Marvel's Spider-Man 2: c'è chi ha già ottenuto il trofeo di Platino, ecco in quante ore

In precedenza lo studio ha condiviso una lista parziale dei trofei , dalla quale abbiamo appreso che sarà necessario raccogliere tutti i collezionabili, completare tutte le missioni secondarie, acquistare tutti i gadget, sbloccare tutti i costumi e completare una serie di sfide di combattimento con entrambi gli Uomo-Ragno oltre che completare al 100% tutti i distretti . Insomma, le attività di certo non mancheranno.

Come possiamo vedere il giocatore afferma di aver ottenuto il Platino di Marvel's Spider-Man 2 in circa 30 ore , assieme agli altri 2 trofei d'oro, 17 di argento e 22 di bronzo messi a disposizione dall'ultima fatica di Insomniac Games.

L'impresa era stata svelata con un post su Twitter | X di @ChrisGaming95 che è stato cancellato dopo la pubblicazione, ma non abbastanza in fretta da sfuggire allo sguardo vigile della community di Reddit.

Marvel's Spider-Man 2 arriverà nei negozi tra alcune settimane ma un utente afferma di aver già completato il gioco e ottenuto addirittura il trofeo di Platino , che per chi non lo sapesse si sblocca dopo aver conquistato tutti gli altri e quindi aver completato tutte o la maggior parte delle attività secondarie, a seconda del titolo.

Longevità simile al primo capitolo della serie?

Chiaramente non possiamo avere la certezza assoluta che l'immagine e l'informazione condivisa dall'utente sia vera al 100%, tuttavia è possibile notare come il tempo che ha impiegato per ottenere il Platino di Marvel's Spider-Man 2 è simile a quello medio richiesto per il primo capitolo della serie.

Stando al portale How Long to Beat infatti sono necessarie circa 35 ore per completare al 100% la prima avventura dell'arrampicamuri uscita su PS4, laddove chi ha preferito dedicarsi solo alla storia principale ha impiegato in media 17 ore per arrivare ai titoli di coda.

Avremo sicuramente informazioni più precise in merito nelle prossime settimane e dopo aver testato a dovere il gioco in fase di recensione. A tal proposito vi ricordiamo che il lancio di Marvel's Spider-Man 2 è atteso il prossimo 20 ottobre 2023 in esclusiva per PS5.