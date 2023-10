PlayStation Plus Extra e Premium, ottobre 2023: ecco i giochi PS5 e PS4 in arrivo

Gli abbonati a PlayStation Plus di livello Extra e Premium vedranno l'arrivo a ottobre 2023 di un'ampia selezione di nuovi giochi per PS5 e PS4: vediamoli insieme.

Quali sono i giochi PS5 e PS4 disponibili a partire dal 17 ottobre 2023 per gli abbonati a PlayStation Plus Extra e Premium? La lista include il coinvolgente ma controverso Gotham Knights, lo straordinario Disco Elysium: The Final Cut e una ricca mandata di titoli horror, fra cui The Dark Pictures Anthology: House of Ashes e Alien: Isolation. Qual è il gioco migliore del mese per i lettori di Multiplayer.it? Stando al nostro immancabile sondaggio, si tratta a mani basse di Disco Elysium: The Final Cut, con il 50% delle preferenze. Seguono il classico e indimenticabile Alien: Isolation con il 14% dei voti e Gotham Knights con il 13%, mentre House of Ashes ed Elite: Dangerous risultano piuttosto distaccati.

Gotham Knights Gotham Knights, Batgirl si prepara ad affrontare il pericolo Batman è morto e tocca ai suoi pupilli proteggere Gotham: è questo l'incipit di Gotham Knights, l'interessante action RPG sviluppato da WB Games Montreal, gli autori dell'ottimo Batman: Arkham Origins, che hanno voluto accendere i riflettori sui componenti della Batfamiglia al di là del Cavaliere Oscuro e costruire l'intero gioco attorno a loro. Al comando di Nightwing, Batgirl, Robin e Cappuccio Rosso, con la possibilità di passare dall'uno all'altro in qualsiasi momento, ci troveremo dunque ad affrontare alcune fra le nemesi storiche del nostro mentore, inclusa l'inquietante Corte dei Gufi: la società segreta che trama nell'ombra per conquistare la città e si serve di letali emissari, gli Artigli, per colpire le proprie vittime. L'impianto funziona, e sebbene le differenze con la saga Batman: Arkham si facciano sentire a più riprese bisogna riconoscere che gli sviluppatori sono riusciti a confezionare una bella esperienza, che tuttavia gira su PS5 a soli 30 fps e non si spinge oltre l'ormai inflazionata struttura degli open world tradizionali: ne abbiamo parlato nella recensione di Gotham Knights.

Disco Elysium: The Final Cut Disco Elysium: The Final Cut, un artwork ufficiale Disco Elysium: The Final Cut entra nel catalogo di PlayStation Plus per gli utenti Extra e Premium, portandosi dietro la scrittura brillante che caratterizza questa originale avventura, in cui vestiamo i panni di un investigatore vittima di un'amnesia, determinato dunque a recuperare i ricordi e a ricomporre la propria personalità nel corso di una storia che non mancherà di coinvolgervi. Il fascino del gioco creato da Robert Kurvitz, Aleksander Rostov e Helen Hindpere si esprime naturalmente attraverso i suoi numerosissimi dialoghi, capaci di conferire al gameplay un grado di libertà inedito e di aggiungere ulteriore spessore a un comparto narrativo che teme ben pochi confronti, come abbiamo avuto modo di spiegare nella recensione di Disco Elysium: The Final Cut.

The Dark Pictures Anthology: House of Ashes The Dark Pictures Anthology: House of Ashes e le sue fasi di esplorazione claustrofobica Terzo capitolo dell'antologia horror creata da Supermassive Games, The Dark Pictures Anthology: House of Ashes ripropone la formula cinematografica che contraddistingue le avventure dello studio inglese, cercando però stavolta di introdurre un cambio radicale nell'ambientazione e conducendoci fra le rovine delle antiche civiltà che hanno popolato l'Iraq. La storia che viene raccontata è quella di un gruppo di soldati inviati per stanare Saddam Hussein, ma che si ritrovano invece a esplorare ciò che resta di un tempio di origine sumera, restando ben presto intrappolati in un incubo fatto di creature misteriose che si muovono nell'ombra e che sembrano provenire direttamente dall'inferno. Avete letto la nostra recensione di The Dark Pictures Anthology: House of Ashes?

Alien: Isolation Alien: Isolation, lo Xenomorfo che avanza Il grande classico di Creative Assembly è un survival horror carico di tensione, che si pone ancora oggi come la miglior trasposizione della celebre saga cinematografica. Alien: Isolation è in effetti questo e tanto altro ancora: un vero e proprio sequel del film originale in cui controlliamo Amanda, la figlia di Ellen Ripley, che a quindici anni dalla scomparsa della Nostromo ritrova la scatola nera della nave. Purtroppo si scopre ben presto che l'apparecchio non è l'unica cosa rimasta di quella drammatica disavventura e che uno Xenomorfo è sopravvissuto, pronto a farci vivere un altro incubo mentre cerchiamo di sfuggirgli attraverso i lunghi corridoi e le stanze rimaste al buio di una stazione spaziale, sentendoci costantemente braccati. Ulteriori dettagli nella recensione di Alien: Isolation.