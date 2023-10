Lords of the Fallen, molte recensioni negative su Steam a causa dei problemi tecnici

La versione PC di Lords of the Fallen sembra soffrire di diversi problemi tecnici, e così si sono moltiplicate le recensioni negative su Steam: al momento le valutazioni sulla piattaforma Valve risultano essere "nella media", praticamente metà positive e metà no.

Consapevole della situazione, HexWorks ha scritto un post con una serie di suggerimenti per migliorare le prestazioni di Lords of the Fallen su PC, consigliando ad esempio di usare le impostazioni automatiche, aggiornare i driver e finanche agire manualmente sui file.

Peraltro il team di sviluppo ha confermato che Lords of the Fallen non usa Denuvo, dopo un'accusa mossa evidentemente proprio per trovare una spiegazione agli inconvenienti tecnici che affliggono il titolo su PC.