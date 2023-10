Super Mario Bros. Wonder, un controller misterioso spunta nel materiale promozionale

C'è un controller misterioso nel materiale promozionale di Super Mario Bros. Wonder: un gamepad dai contorni inediti, che non corrispondono a quelli dell'attuale Pro Controller, tanto che c'è addirittura chi parla di un leak relativo alla prossima console della casa giapponese.

Immaginiamo che Nintendo non abbia davvero rivelato il Pro Controller di Nintendo Switch 2 in un'immagine pubblicitaria, ma si tratta senz'altro di un avvistamento curioso, che arriva peraltro quando mancano ormai pochi giorni all'uscita di Super Mario Bros. Wonder, fissata al 20 ottobre.

Giudicate voi stessi: qui sotto ci sono i layout utilizzati da Nintendo per indicare la compatibilità con il Pro Controller, che però risulta caratterizzato da un design sostanzialmente più bombato, diverso da quello reale. La seconda immagine cambia ancora e mostra una sorta di controller-cover.

Super Mario Bros. Wonder, il materiale promozionale con il controller misterioso

Super Mario Bros. Wonder, la seconda immagine con il controller misterioso