Paper Trail: abbiamo provato la demo tra enigmi e origami

L'esperienza sviluppata da Newfangled Games , però, ha dalla sua una meccanica di organizzazione e gestione degli enigmi piuttosto divertente che ci ha fatto ben presto glissare sul già visto e concentrare su quanto sia soddisfacente trovare la strada giusta per andare dal punto A al punto B piegando dei fogli di carta. Altre piccole variabili come una statua che si muove solo in linea retta o delle piattaforme mobili mescolano un po' le carte, ma è nelle pieghe della carta, e in tutte le loro combinazioni possibili, che questo prodotto nasconde tutto il suo divertimento.

Pieghe, domino e statue

Se amate i puzzle game, Paper Trail è un esperimento interessante che unisce classici elementi da videogioco con gli enigmi a una nuova meccanica di piega dei fogli di carta

La storia di Paper Trail non è subito chiarissima. Sappiamo solo che la protagonista si chiama Paige ed è una ricercatrice in erba che sta per lasciare casa sua per la prima volta per proseguire gli studi. Per trovare la sua strada deve farsi largo tra enigmi e ostacoli alla ricerca di segreti perduti di cui, però, non si fa menzione nella demo. Il mondo di carta in cui si muove è popolato da strani NPC, ognuno alla ricerca di qualcosa. Questi personaggi fanno da dispensatori di indizi direzionali, "dirigiti a est o a ovest" per esempio, e non aiutano in alcun modo alla risoluzione degli enigmi.

Il mondo di gioco di Paper Trail è composto da fogli di carta posti su un tavolo uno di fianco all'altro. Questi fogli hanno due facce e potrete piegarli lungo l'asse orizzontale e verticale, o lungo le due diagonali (quando sono quadrati) per svelare nuovi percorsi che la protagonista può usare per arrivare alla fine del livello. All'inizio i fogli sono tutti quadrati per spiegare il funzionamento della meccanica principale, poi iniziano ad arrivare rettangoli più o meno lunghi e combinazioni di più quadrilateri per creare ambienti più complessi quando inizierete a piegarli.

Alla meccanica dei fogli si aggiungono alcuni elementi classici dei puzzle game come le statue da spostare un quadratino alla volta per liberare la strada o le piattaforme da far scorrere lungo dei binari. Abbiamo molto apprezzato la dinamica del secondo dei quattro livelli disponibili della demo in cui più strade sulle pagine terminavano con una tessera del domino con sopra un numero. Per procedere abbiamo dovuto trovare la cifra corrispondente nelle pieghe del foglio ritrovandoci a fare e disfare diversi movimenti per abbinare il pezzo giusto al percorso giusto.