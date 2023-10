Sonic Superstars: il trailer di lancio ci ricorda che ora è disponibile su PC e console

È possibile affrontare il gioco in solitaria o in compagnia di un massimo di altre tre giocatori tramite il multiplayer cooperativo o darsi battaglia nell'inedita modalità Battaglia.

Sonic Superstars ci porta nelle mistiche Northstar Islands per affrontare tantissimi livelli ad alta velocità nei panni di Sonic, Tails, Knuckles ed Amy Rose , sfruttando i nuovi poteri dell'Emerald e nuove dinamiche di gioco, per fermare i piani del Dr. Eggman, Fang e un nuovo misterioso antagonista.

Sonic Superstars da oggi è disponibile nei negozi per PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch e per ricordarcelo Sega ha pubblicato uno scoppiettante trailer di lancio del nuovo capitolo della serie, che trovate di seguito.

Impressioni positive dalla stampa

Il lancio di Sonic Superstars nei negozi è stato preceduto come da tradizione dalla pubblicazione delle recensioni della stampa internazionale, che in generale ha valutato positivamente la nuova avventura di Sonic e compagni, seppur non esente da diversi difetti che l'allontanano dall'eccellenza.

Nella recensione di Sonic Superstars di Multiplayer.it abbiamo elogiato il nuovo gioco di Sega per via della sua struttura intelligente e funzionale dei livelli in funzione della possibilità di utilizzare quattro personaggi differenti, nonché per i divertenti scontri con i boss e una mole di contenuti davvero notevole. Siamo rimasti tuttavia perplessi dalla qualità altalenante dei livelli bonus e la modalità Battaglia, davvero poco convincente in single player.