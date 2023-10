Sonic Superstars: i voti della stampa sono positivi ma non stellari

Oggi è scaduto l'embargo delle recensioni di Sonic Superstars e dunque possiamo avere una panoramica di come è stato accolto il nuovo gioco della storica serie Sega da parte della critica di tutto il mondo in vista del lancio, fissato al 17 ottobre. Il responso per ora è sicuramente più che discreto, con la stampa internazionale che ha assegnato voti generalmente positivi, seppur non stellari.

Prima di vedere l'elenco dei voti dati dalle principali testate videoludiche estere, vi suggeriamo se ancora non lo avete fatto di leggere la nostra recensione di Sonic Superstars.