Giochi Activision Blizzard su Ubisoft+: nuovi dettagli e informazioni sul servizio

Con l'annuncio dell'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft, Ubisoft è tornata a parlare dell'accordo stretto per portare i giochi del publisher in streaming su Ubisoft+ in esclusiva per i prossimi anni, che è parte integrante della proposta di acquisizione "ristrutturata" richiesta dalla CMA.

Il publisher francese ha spiegato che Microsoft ha scelto Ubisoft per la sua volontà di investire nelle tecnologie moderne, essendo stato in prima linea anche con il gioco in streaming all'epoca del lancio di Google Stadia, dunque è stata reputata un partner ideale per l'operazione.

In base agli accordi, Ubisoft detiene i diritti esclusivi di streaming di tutti i giochi Activision Blizzard: quelli già disponibili sul mercato e quelli che usciranno all'interno della finestra temporale dei prossimi 15 anni.