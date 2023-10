Red Dead Redemption ora disponibile su PS4 e Nintendo Switch anche in formato fisico

In parte Rockstar Games ha corretto il tiro con il lancio della patch 1.03 che ha introdotto i 60 fps su PS5 , ma in generale l'operazione è stata giudicata in maniera negativa, nonostante le innegabili qualità di Red Dead Redemption, una vera e propria pietra miliare dei videogiochi.

Lanciato su PlayStation Store ed eShop lo scorso 17 agosto, il porting è stato accolto tiepidamente dai giocatori per via di una serie di mancati upgrade grafici e delle performance a fronte del prezzo di 49,99 euro.

Red Dead Redemption e Undead Nightmare in un unico pacchetto

Per chi non avesse giocato l'originale su PS3 e Xbox 360, Red Dead Redemption vestiamo i panni dell'ex fuorilegge John Marston, che minacciato da alcuni agenti federali decide di mettersi alla caccia dei membri della banda criminale che una volta considerava amici. Con questo pretesto visiteremo l'affascinante quanto pericoloso West americano e il Messico. I porting per PS4 e Nintendo Switch includono anche Undead Nightmare, l'enorme espansione che trasforma il gioco in un apocalisse zombie.

Se volete saperne di più ecco la nostra recensione di Red Dead Redemption per Nintendo Switch.