The Lord of the Rings: Return to Moria è in fase gold per PC, ma rinviato su PS5

Free Range Games e North Beach Games hanno annunciato che The Lord of the Rings: Return to Moria è ormai pronto in versione PC, essendo entrato in fase gold e dunque prossimo al lancio sul mercato nella data d'uscita fissata in precedenza, ma è stato rinviato su PS5, dove arriverà più tardi.

La versione PC di The Lord of the Rings: Return to Moria, attualmente in gold, sarà dunque disponibile sulla piattaforma Windows il 24 ottobre 2023 come era stato precedentemente annunciato, ma la versione PS5 arriverà invece più tardi, a dicembre 2023, perché evidentemente non è ancora pronta.

Per quanto riguarda quest'ultima, l'arrivo del gioco sulla console Sony è ora previsto a dicembre ma ancora senza una nuova data d'uscita precisa, in attesa di ulteriori delucidazioni da parte degli sviluppatori.