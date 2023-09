Xbox Game Pass: Microsoft nega di aver superato 30 milioni di abbonati e ripete il precedente dato

Ricordiamo che Microsoft aveva confermato l'arrivo a 25 milioni a gennaio 2022 e l'aveva poi ripetuto a novembre 2022 , quando aveva anche fatto notare - durante le discussioni con la CMA inglese per l'acquisizione di Activision Blizzard - che l'obiettivo di quell'anno era 35 milioni. Dopo un ulteriore anno, quindi, secondo Microsoft l'ultimo traguardo tagliato è ancora 25 milioni.

Come vi abbiamo segnalato ieri , l'Xbox Senior Marketing Director Craig McNary di Microsoft ha brevemente segnalato tramite il proprio profilo LinkedIn che Xbox Game Pass aveva raggiunto 30 milioni di abbonati. Si tratta di un'informazione completamente nuova che è subito stata rimossa appena il mondo si è reso conto del dettaglio. Microsoft ha però negato la veridicità dell'informazione ai microfoni di Windowscentral.com che l'unica cifra ufficiale è 25 milioni .

Xbox Game Pass: chi ha ragione tra Microsoft e Microsoft?

Game Pass, 25 o 30 milioni? I giochi inclusi sono comunque ottimi

Come detto, il Director di Microsoft aveva segnalato i 30 milioni tramite il proprio profilo LinkedIn e li ha poi rimossi. A questo punto la domanda è se si sia tratta di un completo errore. Parliamo di una figura importante che ha lavorato sull'avvio e la crescita di Xbox Game Pass e che ancora lavora per Microsoft: difficile credere che non abbia informazioni aggiornate.

Forse, molto semplicemente, Xbox Game Pass non ha ancora tecnicamente superato i 30 milioni e la compagnia sta aspettando di poter comunicare questo dato in modo ufficiale: McNary potrebbe semplicemente aver esagerato i numeri per dare più forza al proprio curriculum.

Qualsiasi sia la verità, la dichiarazione ufficiale è ancora la stessa: l'ultimo traguardo raggiunto da Xbox Game Pass è 25 milioni di abbonati.